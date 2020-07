Gazzetta: Milik può diventare obiettivo di mercato per il Milan (e non gli dispiacerebbe)

Il polacco vuole maggiore continuità di gioco e per questo non vuole rinnovare con il Napoli, la troverebbe a Milano. I rossoneri cercano da tempo un nove con le sue caratteristiche

Domani il Napoli sfiderà il Milan al San Paolo. Il club rossonero corteggia l’attaccante azzurro Arkadius Milik. Il polacco non vuole rinnovare con il Napoli perché cerca maggiore continuità di gioco e il Milan aspira da tempo a trovare un nove che abbia le sue caratteristiche, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Domani dunque c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare“.