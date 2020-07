Gazzetta: impietoso il torello dell’Atalanta, la Juventus sembrava una provinciale spaventata

Il commento della Gazzetta alla partita Juventus-Atalanta. Commento impietoso nei confronti della squadra di Sarri.

Aveva ragione Sarri a tremare in sala d’attesa. Il dentista Gasperini ha infierito. L’Atalanta ha dominato e avrebbe meritato di vincere. È stata raggiunta da un primo rigore fischiato nel vertice dell’area e da un secondo su palla che stava uscendo. A rigor di regolamento forse c’erano. Però… Di sicuro il risultato non rispecchia la verità del match che l’Atalanta ha sempre tenuto in pugno.

L’Atalanta non è venuta qui per far guerra. E’ venuta a teatro per dare spettacolo. E lo fa. Il primo quarto d’ora è una recita impressionante. Hateboer e Castagne allargano il campo, Toloi e Djimsiti salgono come mezz’ali. Un ventaglio aperto che consente alla Dea di avanzare in verticale muovendo palla in orizzontale. Un torello impietoso che la Juve, presa in mezzo, molle di gambe, non riesce a spezzare. Al 15’ il possesso bergamasco tocca il 70,6%! Mai vista la Signora subire così nel suo salotto. Sembra una provinciale spaventata ai piedi di un top club.