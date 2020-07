Gazzetta: Ibra ha deciso di restare al Milan. L’ingaggio partirà da 4 milioni

La Gazzetta non ha dubbi: Ibrahimovic ha deciso di restare al Milan.

Non c’è ancora una data per parlare del contratto. L’incontro con il club potrebbe avvenire anche dopo l’ultima partita di campionato.

“La base per l’ingaggio è di quattro milioni di euro netti (Zlatan ne ha guadagnati in questa stagione tre per sei mesi), più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l’annata 2021-22″.