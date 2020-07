Gazzetta: Gattuso vuole maggiore convinzione sotto porta

In questi ultimi giorni il tecnico del Napoli ha lavorato molto sulle conclusioni. Nove gol in 5 partite non sono pochissimi, ma lo diventano in rapporto alla mole di gioco espresso. Perché contro Spal, Roma e Genoa il risultato è rimasto in bilico per troppo tempo vista la superiorità dimostrata, che non si misura solo col possesso palla, ma con la capacità di dare verticalità alla propria azione e arrivare smarcati sui 20 metri avversari. Il Napoli lo fa, poi un po’ si inceppa. Stasera Gattuso chiede un segnale forte ai suoi attaccanti e non perché abbia vendette da consumare, perché il Milan è la sua storia e nessuno può intaccarla. Ma vuole continuità pensando alla Champions e si affiderà alla classica Banda Bassotti