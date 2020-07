Don Balon: La Juve pensa a Pochettino per sostituire Sarri, ma non c’è l’ok di Cristiano Ronaldo

In questo finale di stagione Agnelli dovrà capire se continuare con un tecnico che non lo ha convinto o rischiare di contrariare il suo uomo-copertina

La Juve avrebbe le idee oramai chiare sulla volontà di chiudere con l’attuale tecnico Maurizio Sarri, si è fatta infatti avanti negli ultimi giorni il nome di Pochettino per la panchina bianconera nella prossima stagione.

Don Balon riferisce che la società di Agnelli non sarebbe soddisfatta del lavoro fatto da Sarri nonostante il nono titolo consecutivo perché pensano che il toscano non abbia sfruttato al massimo una squadra costruita per vincere lo scudetto con maggiore facilità e per giocare in Champions League.

La dirigenza juventina non ha ancora preso una decisione definitiva, ma questo non li ha bloccati dal prevedere opzioni alternative e una di queste è appunto Mauricio Pochettino.

Ma come talvolta accade quando in squadra ci sono grandi campioni, non è solo la società a decidere sul tecnico. Secondo Don Balon infatti il possibile arrivo di Pochettino non avrebbe raccolto il favore di Cristiano Ronaldo

Il portoghese vede Pochettino come un buon allenatore ma privo di quel gene vincente di cui la Juventus ha bisogno, anche perché Ronaldo ha in testa una sola possibilità, vincere titoli, cosa che Pochettino non ha fatto fino ad oggi.

Agnelli dunque dovrà capire in questo finale di stagione se continuare con Sarri che non lo ha convinto o virare su Pochettino anche a rischio di far innervosire il proprio uomo-copertina