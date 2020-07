Demme: “Abbiamo già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Barcellona”

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha rilasciato un’intervista a RadioKiss Kiss Napoli.

Sulla Champions?

“Nella gara d’andata abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà il Barcellona, nel calcio è tutto possibile contro qualsiasi avversario. A dicembre arrivai con mia moglie ed un amico per visitare la città, il primo incontro con Gattuso è stato ottimo e grazie a lui sto benissimo a Napoli”.

Sul Milan?

Su Rangnick al Milan?

“Potrebbe portare tante belle cose e tante novità, è un perfezionista e prova a tirare fuori il meglio da chiunque e da tutti i punti di vista. Ha sempre raggiunto ottimi risultati e secondo me farebbe benissimo al Milan”.

La vittoria della Coppa Italia e il sogno scudetto?

“Sono felicissimo per la vittoria, il nostro percorso è importante e vogliamo finire al meglio la stagione. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene anche l’anno prossimo, ma parlare di scudetto è prematuro. Mio padre è un grandissimo tifoso di Maradona e decise di chiamarmi Diego. La qualità di vita a Napoli, con le bellezze del posto ed il cibo è ottimo e la gente ti porta su un piatto d’argento è fantastico, auguro a tutti di venire a Napoli”.