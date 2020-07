CorSport: Il Sassuolo non è il Barcellona, perché Caputo non è Messi

Il Napoli non può pensare davvero che giocare contro i catalani sarà come la gara di ieri con gli emiliani, perché la differenza la fanno gli uomini in campo

Lo stesso Gattuso aveva indicato la sfida contro il Sassuolo come un possibile test in vista della gara di Champions contro il Barcellona.Non è stata certo una partita incoraggiante per il Napoli, come commenta Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport che in un solo colpo scopre di potersela cavare grazie a circostanze straordinarie, ma con il Sassuolo, non con il Barcellona

Sono gli uomini a marcare lo scarto tra l’esito di una partita e un’altra. Un pallone sui piedi di Messi o Suarez non sarà mai lo stesso pallone finito sui piedi di un attaccante dell’ottava in classifica

Insomma la storia del Sassuolo come il Barcellona non sta in piedi

può essere un tema per insaporire una vigilia e una maniera per Gattuso di ridestare l’attenzione dei suoi

La domanda non è quale Barcellona pensa di trovare il Napoli, ma quale squadra pensa di poter essere, con quali certezze e quali dubbi