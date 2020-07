Costacurta sulle differenze tra Ancelotti e Gattuso: “Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini”

Dopo i sorteggi i Champions da Nyon negli studi di Sky si commentano i numeri del Napoli di Gattuso nel post lockdown considerando non solo la vittoria della Coppa Italia, ma anche i risultati che stanno arrivando in classifica e Costacurta ha spiegato la differenza tra le due gestioni Ancelotti e Gattuso

«Rino ha probabilmente cacciato qualche urlo in più di Ancelotti dando indirizzi diversi. Carlo da molta importanza all’autogestione. L’ammutinamento del Napoli è stato il punto di non ritorno di questa stagione e lì Carlo ha permesso che la squadra si gestisse da sola, Rino questo non lo ha permesso, credo che abbia deciso tutto anche la misura della mutande sotto i pantaloni. Probabilmente sono calciatori che hanno bisogno di una guida del genere e non quella di Carlo»