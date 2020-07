CorSport: oggi Osimhen incontrerà De Laurentiis a Capri

Il presidente è sull’isola in vacanza. Non è escluso che l’attaccante del Lille lo raggiunga con il suo entourage

Ieri Victor Osimhen è arrivato a Napoli. In serata ha cenato con Rino Gattuso, a casa sua, a Posillipo. Qualche giorno fa aveva partecipato ad un summit con i suoi agenti e Giuntoli, a bordo di uno yacht al largo di Monaco. Ma non finisce qui.

Il Corriere dello Sport scrive che oggi l’attaccante del Lille, insieme al suo entourage, farà tappa a Capri, dove c’è già il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in vacanza. E che è probabile un incontro.

Il quotidiano sportivo scrive:

“A proposito di DeLa: da oggi il presidente azzurro sarà a Capri, dove trascorrerà l’estate, e considerando che quello di Osimhen è stato dipinto come un viaggio turistico-conoscitivo, e che soprattutto Gattuso, Giuntoli e la squadra oggi voleranno a Bergamo per la partita in programma domani con l’Atalanta, non è escluso che Victor e i suoi possano anche trasferirsi sull’isola. Per un po’ di mare e piazzetta e per un incontro con il presidente”.