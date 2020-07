CorSport: il Napoli prova a strappare Osimhen per 50-60 milioni più Ounas

Ancora non si è trovato un accordo. L’idea di Giuntoli è quella di affrontare anche il discorso relativo a Gabriel, che a Gattuso piacerebbe molto per sostituire Koulibaly in caso di partenza.

Quella di ieri è stata una giornata caldissima sul fronte Osimhen. L’attaccante del Lille è arrivato a Napoli in mattinata e pare abbia incontrato a cena il mister Rino Gattuso. I contatti tra il suo entourage e lo staff dirigenziale del club azzurro sono continui, ma, scrive il Corriere dello Sport, per ora un accordo ancora non c’è, ma la volontà di portare Osimhen in azzurro è forte e i buoni rapporti tra De Laurentiis e il presidente del Lille, Lopez, agevolano la trattativa.

“Il tira e molla è cominciato tra richieste, offerte e rilanci, ma a quanto pare si potrebbe chiudere intorno ai 50-60 milioni con i bonus. Nella trattativa potrebbe entrare anche Ounas. Una somma decisamente importante. Con l’idea di affrontare anche il discorso relativo a Gabriel Magalhaes, 22enne difensore brasiliano che a Gattuso piacerebbe in qualità di sostituto eventuale di Koulibaly”.