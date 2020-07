CorSport: il Napoli offre 50 milioni più Ounas per Osimhen e Gabriel

A convincere Osimhen sono bastate la cena con Gattuso e l’incontro con De Laurentiis a Capri, scrive il Corriere dello Sport.

“ Può essere bastato cenare dal soggiorno di casa Gattuso con vista sul Golfo, e pure il giro in Piazzetta a Capri, via, niente male per convincersi che vedi Napoli e poi ne resti incantato . Victor Osimhen (22 anni a dicembre) ha scoperto il suo nuovo mondo, persino dorato, perché il contratto che l’aspetta è poi niente male, si viaggia al di là dei due milioni e mezzo di euro con bonus che potrebbero arrivare a tre ”.

L’unica resistenza per il sì definitivo è l’accordo con il Lille.

Il Napoli e l’attaccante hanno pianificato l’accordo, resta solo la benedizione del Lilla.

“Ma c’è un ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di vecchi pretendenti. E sarà per questo che Giuntoli, il diesse, non è andato a Bergamo, anche questo un aspetto insolito. Meglio accompagnare Osimhen fin sotto la scaletta dell’aereo privato, a Capodichino, ed evitare assembramenti futuri”.