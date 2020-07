CorSport: il Napoli lavora per le fasce, chiesto Ola Aina al Torino

Ha 23 anni ed è alla sua seconda stagione in A. Può giocare sia a destra che a sinistra, come Hysaj

Il Napoli lavora sul mercato, non solo per la ricerca dell’attaccante, ma anche per le fasce. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis è interessato a Ola Aina, del Torino. 23 anni, è alla sua seconda stagione in A da titolare. Assicura grande continuità e qualche assist e può giocare sia a destra che a sinistra.

“Un uomo di fascia, più che altro sinistra, dicevamo, capace di arretrare e avanzare il suo raggio di azione a seconda delle esigenze tattiche. E ancora: Ola Aina, destro naturale, sa districarsi comodamente anche a destra, soprattutto in virtù dei suoi esordi, e ciò significa che eventualmente nel Napoli di Gattuso potrebbe recitare a soggetto proprio come capita sistematicamente a Hysaj”.

Il Torino lo ha acquistato dall’Hull City nel 2018 e lo ha valorizzato.

“Si vedrà: di certo è nel mirino del club azzurro”.