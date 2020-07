CorSport: il gioiello di Politano all’incrocio dei pali tira fuori il Napoli dai suoi dubbi

Il Napoli riflette su certe debolezze difensive ricorrenti, non straripa. A Gattuso l’atteggiamento conservativo della squadra non va giù: va combattuta la ‘pareggite, va trovata autostima

Ieri, grazie a un gol di Matteo Politano nel minuto finale della partita, il Napoli ha vinto sull’Udinese. Il Corriere dello Sport analizza il match del San Paolo.

Fino a quando

Il Napoli ha dominato statisticamente, con 24 tiri su 4 e il 68% di possesso palla, ma non sa più come vincere.

All’Udinese basterebbe un pareggio, soffre dignitosamente e resiste. La partita non ha ritmi da svenimento

“Ma il Napoli la plasma come può, giocherellando e andando a picchiare sulla diga di Gotti, sino a quando non entra Milik (per infortunio di Mertens) e dal nulla fa 1-1, ma riflette su certe debolezze difensive ricorrenti (ancora gol per mancanza di coperture e scarabocchi difensivi)”.