Corbo: “Gattuso guardi cento volte come Lautaro è andato via a Demme. Serve ancora un Mascherano”

Antonio Corbo su Repubblica fa il punto sul Napoli. Scrive che De Laurentiis tace e quando tace vuol dire che sta preparando un’altra rivoluzione.

Fa la lista dei giocatori a suo dire con poche motivazioni. Oltre a Milik cui dedica un paragrafo a parte.

Non è facile dare motivazioni ad Allan, Hysaj, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Callejon, Lozano, Llorente. Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stan cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina.

Poi arriva al secondo gol dell’Inter.

Il secondo gol dell’Inter con Lautaro che fa girare Demme come una bambola e va senza alcun intralcio a rete è significativo. Farà bene Gattuso a far rivedere la sequenza cento volte. Si capirà perché il Napoli splende quando è in possesso di palla, ma è impalpabile quando deve dare forza di penetrazione e ancora peggio quando i mediani non coprono. È lì che ci vuole un colosso, un uomo-squadra tipo Mascherano, come invocava Benitez. Come si chiama l’anima che cerca Gattuso?