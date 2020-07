Bernardeschi non è entusiasta di accettare Napoli come destinazione, lo scambio con Milik è in salita

Milik vuole la Juventus ed è ricambiato nel desiderio, ma il Napoli chiede 40 milioni cash o al massimo la contropartita Bernardeschi. Il Mattino, però, scrive che Federico non sembra gradire Napoli come destinazione, cosa che complica la trattativa.

“Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio ideale per chiudere il cerchio perché accontenterebbe il Napoli (e soprattutto Gattuso) e in un colpo solo sbloccherebbe una trattativa che diversamente rischierebbe di andare per le lunghe. Al momento, però, il problema è proprio legato al giocatore della Juventus che non sembra entusiasta di accettare Napoli come destinazione, soprattutto per il discorso legato ai diritti d’immagine, ma non è detto che le cose non possano evolversi in maniera diversa da qui alla fine del mercato”.