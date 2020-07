Benitez fa i complimenti a Pecchia per la Coppa Italia di Serie C vinta con la Juventus

«Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi». I due hanno lavorato insieme a Napoli, Madrid e Newcastle

L’ha celebrata più Rafa Benitez che la Juventus. Parliamo della Coppa Italia di Serie C vinta il 28 giugno dalla Juventus in finale contro la Ternana. Due a uno, in rimonta. È il primo titolo per Pecchia che ha seguito Benitez nella sua avventura napoletana così come al Real Madrid e al Newcastle. Per Pecchia, che ha allenato anche due anni a Verona (una promozione in A e una retrocessione) è il primo trofeo vinto da allenatore.

Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!

Una vittoria che è passata quasi indifferente in casa Juventus che pure ha fortemente voluto la seconda squadra. Di Pecchia resta una dichiarazione sul sito ufficiale, nessuna intervista, niente di niente.

Ai ragazzi auguro a tutti loro una carriera gloriosa, di vincere le Champions. Questa coppa se la ricorderanno per tutta la vita, per molti è il primo trofeo, sono veramente felice. Siamo partiti un po’ contratti, la squadra era tesa, però poi siamo riusciti a segnare e a ribaltare il punteggio. Nella ripresa avremmo anche potuto chiuderla.