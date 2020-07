Benevento, Coda rifiuta il rinnovo dopo tre stagioni in giallorosso

L’avventura dell’attaccante nel Sannio finisce. Il club gli augura buona fortuna con un comunicato pubblicato sul sito

L’attaccante del Benevento, Massimo Coda, ha rifiutato la proposta di rinnovo del club. A solo due giorni dal ritorno della squadra in A. Coda non farà più parte del gruppo allenato da Pippo Inzaghi, dopo tre stagioni in giallorosso. Il club lo comunica con una nota ufficiale e lo saluta.

“Il Benevento Calcio comunica che il tesserato Massimo Coda non ha accettato la proroga del contratto fino al 31 agosto 2020 proposta dalla Società a tutti i giocatori in scadenza. Da oggi, 1 luglio, pertanto, il calciatore saluta il Sannio dopo tre stagioni in giallorosso. A Massimo Coda si augurano le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.