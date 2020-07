Bartomeu: “Messi resta al Barca a vita, Setién è legato ai risultati”

Josep Maria Bartomeu ha chiuso così l’intervista a “El Món a RAC 1”, declinando al futuro un Barcellona senza lui, ma con ancora Setién, in attesa che Xavi finalmente torni a casa. Ma il Presidente blaugrana ha parlato di tutti gli argomenti caldi.

La Var non è applicata bene

“L’applicazione della Var non è usata correttamente. Ma non lo dico perché lo dico solo io. Tutto il mondo del calcio lo vede. Gli arbitri devono essere aiutati sempre di più. Sono totalmente a favore della Var. Perché spero che sia fatta giustizia. Rubiales non mi chiama da quando l’ho detto in pubblico. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa ed è molto favorevole all’implementazione della tecnologia. Indipendentemente dai nostri risultati, che non sono stati buoni, abbiamo parlato della tecnologia. È chiaro che i tre pareggi ci hanno fatto male per vincere la Lega. Non voglio entrare nei dettagli tecnici”.