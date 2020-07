Barça-Napoli affare di Stato: club e governo non vogliono spostarla per non dare il colpo di grazia alla Catalogna

Il CorSport scrive che a Barcellona sono scomparsi i turisti. Scegliere una nuova sede metterebbe in ginocchio la comunità. E intanto la Generalitat si accorda con il club per promuovere l’area all’estero.

“La città di Barcellona e, più in generale, tutta la Catalogna, hanno bisogno che il prossimo 8 agosto Barcellona-Napoli si disputi al Camp-Nou. La sfida tra blaugrana e i ragazzi di Gattuso è ormai diventato un affare di Stato”.

Lo scrive Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport. Il problema è diventato sostanziale in virtù dell’invito che alcuni paesi (Gran Bretagna, Francia ed altri del Nord Europa) hanno rivolto ai loro cittadini di non recarsi in vacanza nella comunità autonoma.

“La Barcellona a cavallo di luglio e agosto ha assunto una fisionomia mai vista prima. Da un giorno all’altro le strade si sono svuotate di visitatori stranieri, lo scalo aeroportuale del Prat è praticamente deserto e nelle terrazze e nei bar i pochi clienti presenti parlano tutti in catalano o castigliano. L’eventuale trasferimento del ritorno degli ottavi di Champions dalla cattedrale blaugrana ad altra sede rappresenterebbe il colpo di grazia definitivo. Di qui il grande sforzo della pubblica amministrazione locale e dello stesso club per evitare lo scenario più fosco”.

Per questo motivo, scrive il quotidiano sportivo, il Segretario della Pubblica Sanità Locale ha scritto una lettera all’Uefa per rassicurare tutti. Vi scrive:

«La partita può essere regolarmente disputata. Non c’è alcuna preoccupazione relazionata con la salute pubblica».

La Generalitat ha ribadito di aver anche aumentato le misure anti Covid e ieri

“ha presentato un accordo con il Barça finalizzato a promuovere globalmente l’area geografica all’estero”.

In sede di presentazione della partnership, il presidente del club, Bartomeu, ha dichiarato:

«Continueremo a lavorare insieme per rafforzare la posizione della Catalogna in tutto il mondo con azioni in cui lo sport giocherà un ruolo importante».