Alvino: La situazione tra il Napoli e il Lille è come quella con la Juve per Milik

Carlo Alvino, ha parlato a radio a Kiss Kiss Napoli, della situazione in cui è al momento l’affare Osimhen tra il Napoli e il Lille

Il club francese però ha bisogno di soldi per far quadrare i conti e pensa di recuperarli da questa trattativa

“Il Lille, però, vuole soltanto soldi per chiudere questa trattativa, non intende in alcun modo accettare contropartite tecniche nell’affare. Il Napoli vuole in tutti i modi dare Adam Ounas alla squadra francese, che dal canto suo, però, vuole soltanto cash e nessun giocatore in cambio. Un po’ come avviene alla Juventus, nella situazione Milik, il club partenopeo vorrebbe intascare la cifra piena richiesta senza inserire calciatori nell’affare”