The Sun: il Manchester United disposto a pagare 70 milioni per Koulibaly

Il club inglese ha bisogno di un rinforzo per la linea difensiva. Il Napoli ha abbassato il prezzo richiesto dopo aver rifiutato la precedente offerta di 90 milioni

Secondo quanto scrive The Sun, il Manchester United sarebbe disposto a sborsare 70 milioni per accaparrarsi il difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly.

“Koulibaly compie 29 anni alla fine di questo mese e ha attirato l’interesse di United, PSG, Barcellona e Real Madrid. Ma i Red Devils hanno eliminato almeno un concorrente poiché il PSG ha “abbandonato l’idea di arruolarlo”, secondo quanto scrive L’Equipe. Nonostante abbia arruolato Harry Maguire per 85 milioni di sterline l’anno scorso, lo United sta disperatamente tentando di prendere Koulibaly per sostenere la sua linea difensiva. Tanto che è disposto a sborsare circa 70 milioni per farlo sbarcare nel club quest’estate. Il Napoli ha abbassato il prezzo richiesto dopo aver precedentemente rifiutato l’offerta 90 milioni”.