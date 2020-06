Sky: Verona-Napoli, Zielinski e Milik in vantaggio per una maglia da titolare

Gattuso ha ancora due dubbi, uno a centrocampo (l’alternativa è Elmas) ed uno in attacco (il belga o il polacco?). Deciderà all’ultimo momento, ma una preferenza già c’è

Questa sera, alle 19.30, Napoli e Verona si sfideranno al Bentegodi in campionato. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio dà sul suo sito le ultime di formazione. L’allenatore ha ancora dubbi per attacco e centrocampo.

“Zielinski o Elmas come interno di sinistra di centrocampo, Milik o Mertens al centro dell’attacco. Sono questi i due dubbi ancora da sciogliere per Rino Gattuso in vista della sfida contro l’Hellas Verona”.