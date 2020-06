Sky: Napoli, pronto quinquennale per Maksimovic

Il club di De Laurentiis si appresta a proporgli un contratto di rinnovo fino al 2025. L’idea è di blindare il difensore serbo

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli ha tutta l’intenzione di blindare Nikola Maksimovic. Per ikl difensore serbo sarebbe pronto un contratto di rinnovo fino al 2025. Altri cinque anni in maglia azzurra.

Maksimovic si è fatto notare in modo particolare in Coppa Italia ma ha effettuato una prestazione invidiabile anche in occasione dell’ultima partita del Napoli contro il Verona. Ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nella difesa azzurra. E il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un giocatore così affidabile.