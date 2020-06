Sky: Milik verso l’addio, Zielinski ad un passo dal rinnovo

I polacchi del Napoli rappresentano due casi agli antipodi. Da Castel Volturno filtra pessimismo per la permanenza di Arek

Sky Sport parla dei due polacchi del Napoli come di due casi agli antipodi. Mentre, infatti, il rinnovo di Zielinski è sempre più vicino, non filtra alcun ottimismo per la permanenza di Milik in azzurro.

Per Piotr sembra ormai imminente la firma sul contratto di conferma, come già scritto da diversi media negli ultimi giorni. Per quanto riguarda Arek, invece, da Castel Volturno filtra pessimismo e il suo futuro sembra essere sempre più proiettato lontano dal Vesuvio.