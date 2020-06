Sky: il Napoli tenta il doppio colpo con il Lille

L’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti, a parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione relativa e Victor Osimhen

“Il ragazzo è a Napoli, però la trattativa non è chiusa. L’operazione può essere doppia e ‘monstre’, anche se parliamo di due trattative separate: il Napoli vorrebbe anche il difensore brasiliano Gabriel Magalhães , è interessato ad entrambi”.

Più operazioni di mercato in contemporanea per il Napoli

“Il Napoli sta cercando di bloccare i due calciatori, per poi provare ad affondare diversamente e concludere.

Quanto ad Osimhen, un anno fa abbiamo visto quanto successo con Nicolas Pepè: anche in quel caso sembrava chiusa, con gli agenti giunti in elicottero a Dimaro. Insomma, bisogna sempre tenere un margine congruo, perché siamo ancora a luglio. Dalle informazioni che abbiamo noi, è una visita per cercare di trovare un accordo con il giocatore, così da andare successivamente a parlare di nuovo con il Lille, che è una bottega cara”