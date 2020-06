Sky: il Napoli pensa ad Under per il post-Callejon

L’esterno è in uscita dalla Roma, che prenderà Pedro a parametro zero ed ha grossi problemi di bilancio. Il club partenopeo proverà ad affondare il colpo

Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe pensando a Cengiz Under per il post-Callejon. Lo spagnolo è ormai all’addio con il club partenopeo e il Napoli si guarda intorno. Di Marzio sottolinea che l’esterno turco è in uscita dalla Roma, che prenderà Pedro a parametro zero e si trova a dover fare i conti con il rosso in bilancio.

Il Napoli proverà ad affondare il colpo.