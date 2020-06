Sky: Callejon resterà fino a fine stagione per una questione di cuore

L’esperto di mercato di SKY Sport, Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte è tornato sulla questione di Callejon che per restare in azzurro fino ad agosto avrebbe chiesto un’assicurazione suppletiva per evitare infortuni

Il ragazzo ci è rimasto male, non è soddisfatto, perché non ci potrà essere un futuro oltre questi due mesi col Napoli e la sua prima reazione è stata: se non troviamo l’accordo per i prossimi due anni, allora non lo troveremo neanche per i prossimi due mesi. Il gruppo può fare una buona mediazione: le parole di Gattuso, le sue lacrime e il senso di appartenenza al gruppo possono andare oltre i rapporti con la società, che sono il vero problema. Insomma, andrà via a fine stagione e ci sarà l’addio? La sensazione è che Callejon resterà a Napoli fino ad agosto, ma sarà una scelta di cuore e non di testa”.