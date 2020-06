Se Milik e Insigne sistemano la mira e si placa la jella, il Napoli può finire in gloria la stagione

Secondo i numeri sommersi che tira fuori la Gazzetta dello Sport il Napoli è una grande che non si specchia nella sua classifica

La Gazzetta dello Sport prova a fare un bilancio di quello che sarà il ritorno in campo delle squadre dopo il lungo stop a causa dell’emergenza coronavirus.

Non tutte le squadre escono favorite dal ritorno in campo, ma non il Napoli da cui ci si aspetta infatti un grande finale di stagione complice non solo la normalità dei rapporti ritrovati tra squadre e presidente, ma anche il grande lavoro fatto da Gattuso che ha ridato ai suoi ragazzi gambe e spirito di squadra

Il Napoli è una grande che non si specchia nella sua classifica.

La formazione azzurra infatti palleggia come la Juve, verticalizza come la Lazio e trova la porta come l’Atalanta. Gattuso è primo per possesso palla (30’30”), per metri di campo guadagnati ad ogni azione (17,1 m) e secondo solo alla Dea (376) per tiri (352).

Se Milik e Insigne sistemano il mirino, se la jella si placa (Napoli primo per pali e traverse, 19) e tutti quei tiri prodotti frutteranno meglio, la stagione può finire in gloria.