Schillaci: «Fu una sfortuna giocare a Napoli contro Maradona»

Su Libero: «Contro l’Austria speravo che i compagni non segnassero per poter entrare. E’ umano aver voglia di rubare il posto ai compagni»

Su Libero, l’ex azzurro Totò Schillaci, ricorda la vigilia della partita Italia-Austria a trent’anni da Italia ’90.

« Non me lo sognavo nemmeno di giocare un Mondiale così strepitoso. Ci avevo sperato tanto durante l’anno con la Juve, ma Vicini mi aveva scelto solo all’ultimo. Entrai a Coverciano in punta di piedi, sono sempre stato molto timido. Cercai di mettermi in mostra e così conquistai un posto in panchina ».

Al 75′ arrivò il suo momento.

«La partita non si sbloccava, avevamo preso due pali e Andrea Carnevale aveva avuto tante occasioni. Speravo che i miei compagni non segnassero per poter entrare. Gufata? No, è umano aver voglia di rubare il posto ai compagni. In panchina c’erano Serena, Baggio, Mancini, ma Vicini scelse me prendendosi un rischio: “Vai e fai gol”. Dopo solo quattro minuti segnai tra due difensori su un cross di Gianluca Vialli. Era destino».