Scanzi: “Gattuso è uno degli uomini che mi rendono orgoglioso di essere italiano”

Su Facebook: “Una persona vera, seria, pura. Sanguigna e sincera, fin quasi alla brutalità. Non mollare, Ringhio. E non cambiare mai. Fosse per me, nel nostro Milan ti avrei tenuto”

Su Facebook, Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, dedica un post a Gennaro Gattuso. Pubblica lo scatto che ritrae l’allenatore del Napoli mentre rivolge un bacio al cielo, ieri, durante Napoli-Inter, per salutare la sorella che non c’è più.

Scanzi scrive:

“Una persona vera, seria, pura. Sanguigna e sincera, fin quasi alla brutalità. Ti ho sempre voluto bene, fuori e dentro il campo. A prescindere dalle panchine (e fosse per me, nel nostro Milan, ti avrei tenuto). Rino Gattuso è uno di quegli uomini che mi rendono orgoglioso di essere italiano. Non mollare, Ringhio. E non cambiare mai, che di anime salve come te ce ne son sempre meno.