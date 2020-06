Sarri: “Dybala è un giocatore fenomenale. Scegliere tra lui e CR7 è difficile”

Il tecnico della Juve a Sky in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: “Le partite col Milan sono state tutte difficili quest’anno, in campionato come in Coppa”

Ritorna il calcio e con lui tornano anche a parlare gli allenatori. Il primo a farlo ai microfoni di Sky Sport è Maurizio Sarri, il tecnico della Juve che domani sera affronterà il Milan per la prima semifinale di Coppa Italia

Ricominciare con la Coppa Italia?

“Penso che abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi separatamente l’uno dall’altro e possiamo focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta, questo può essere un vantaggio”.

Sulla partita col Milan

“Le partite col Milan sono state tutte difficili quest’anno, in campionato come in Coppa Italia. È un avversario che ci crea difficoltà e il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche mi fanno pensare che giocheranno con lo steso undici competitivo dell’andata, il risultato è ancora apertissimo”.

Sarri poi parla di due singoli sotto i riflettori malgrado la pausa:

“Dybala è un giocatore fenomenale, l’unico problema può essere che lui e CR7 sono attaccanti atipici e bisogna rispettare certi equilibri tattici. Ma è chiaro che hanno talmente tanta classe che si fatica a rinunciare a uno dei due. Con Pjanic ho parlato a lungo. Non potrà giocarle tutte ma lui deve convincersi che è un grande e come tale non può deprimersi se sbaglia due partite. Mancano ancora 12 partite, per l’Inter addirittura 13. Quindi tutto è aperto, anche perché le incognite sono tante”

E infine la Champions

“Vero, ma noi ci arriveremo dopo 14 partite in un mese e mezzo, andrà valutato l’effetto stanchezza. E in una gara singola tutto si azzera”.