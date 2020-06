Repubblica: il Napoli su Belotti. Vanta 20 milioni di credito dal Torino e offre Petagna

Gattuso stravede per il Gallo e De Laurentiis può riscuotere in estate quanto resta dall’affare Verdi. Petagna può essere una gradita contropartita per Cairo

Il gallo Belotti affascina mezza serie A, scrive Repubblica Torino. Lo corteggiano Milan e Napoli, oltre ad Atletico Madrid ed Everton e adesso si è fatta avanti anche la Fiorentina.

Il patron della Viola Commisso, a quanto scrive il quotidiano, avrebbe offerto 40 milioni, ma Cairo ha rifiutato. Ne vuole almeno 50.

Ma, come si diceva all’inizio, c’è anche il Napoli. Scrive il quotidiano:

“Gattuso stravede per il Gallo e De Laurentiis vanta dal Torino un credito di oltre 20 milioni esigibile in estate per l’affare Verdi. Non solo: il Napoli ha l’arma in più rappresentata da Petagna, l’attaccante che potrebbe diventare una gradita contropartita”.