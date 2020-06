Repubblica: il Napoli chiama Morgan De Sanctis per accelerare su Under

Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata nella trattativa tra Napoli e Roma per il 23enne Cengiz Under. Repubblica Napoli scrive:

“Il Napoli ha preso contatti: c’è stata una telefonata con Morgan De Sanctis, l’ex portiere azzurro, ora direttore sportivo della Roma. Si lavora alla valutazione dell’esterno che ha ancora margini di miglioramento importanti. Il Napoli vorrebbe investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi Under. Il suo procuratore è Fali Ramadani, da tempo vicino al club di De Laurentiis: ha curato il rinnovo di Nikola Maksimovic e dovrà decidere il futuro di Koulibaly che non sarebbe più nel mirino del Liverpool per l’intransigenza del Napoli, fermo sulla richiesta di 100 milioni di euro. Under ha le caratteristiche per essere il profilo giusto: giovane, forte e con grandi potenzialità. Il futuro può essere suo, il presente, invece, assomiglia ancora a Josè Callejon”.