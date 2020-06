Prandelli: “Il Napoli ha ritrovato condizione grazie a Gattuso”

A TMW Radio: “Penso che le persone che hanno delle qualità importanti come Gattuso debbano metterle nello spogliatoio. Ringhio lo ha fatto cambiando qualcosa a livello tattico ed eliminando alibi alla squadra”

L’ex ct della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Sulla forma spettacolare dell’Atalanta:

“Diciamo che chi vuole analizzare il processo di crescita di questa squadra deve iniziare quando è arrivato Gasperini. E’ una squadra che sa sudare ed è abituata al lavoro duro. Probabilmente i calciatori durante questo stato di fermo hanno comunque fatto qualcosa in più e al momento della ripresa erano abituati. Per molti calciatori la fatica è un grande limite, ma per chi è abituato a lavorarci dopo ha risultati straordinari e l’Atalanta ne è la dimostrazione”.

Dove può arrivare la squadra di Gasperini?

“L’Atalanta può essere protagonista e i tifosi possono sognare. Sai quando da bambino dici “magari toccherà a me”, ecco credo che l’Atalanta possa arrivare in finale. In gara secca in poche possono competere con la Dea, anche le squadre blasonate faticherebbero”.

E il Napoli? In cosa è stato bravo Gattuso?

“Io penso che le persone che hanno delle qualità importanti come Gattuso debbano metterle nello spogliatoio. Ringhio lo ha fatto cambiando qualcosa a livello tattico ed eliminando alibi alla squadra. Ha ritrovato condizione il Napoli. Noi pensiamo che i giocatori una volta all’apice possano mantenere la stessa condizione sempre, ma non è così. Quando le cose non vanno iniziano ad avere dei dubbi. Gattuso si è reso protagonista diventando il loro punto di riferimento abbassando le aspettative nei loro confronti e alzandole a livello di squadra”.