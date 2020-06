Pistocchi: “Non capisco De Laurentiis su Sarri. I soldi volgari sono quelli guadagnati immeritatamente”

A Radio Marte: “Non penso facciano al caso dell’ex allenatore azzurro. La partita di sabato del Napoli non mi è piaciuta, credo possa fare molto meglio in finale”.

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi.

“La Juventus è sempre stata la squadra più conservatrice in Italia, lo dice la sua storia europea con finali perse rispetto al numero di finali giocate. Mi piacerebbe che si seguisse un gioco propositivo. Pure il Napoli sabato si è coperto molto”.

Sull’intervista di De Laurentiis al Corriere dello Sport:

“ Non capisco le parole di De Laurentiis su Sarri . I soldi volgari sono quelli guadagnati immeritatamente e non penso facciano al caso dell’ex allenatore azzurro. Sono stati tre anni fantastici con uno scudetto perso che puzza moltissimo ancora oggi”.

Su Mertens:

“E’ un fenomeno che per fortuna è rimasto al Napoli”.

Sulla finale di mercoledì:

“Gli azzurri possono fare meglio di sabato. La mentalità vincente tra Sarri e Gattuso? Si vede dal gioco che ha una squadra e dalla sua organizzazione che deve far emergere la qualità dei giocatori. Sarri questo lo ha portato, Gattuso deve ancora farlo. La partita di sabato del Napoli non mi è piaciuta, è stato sfortunato a subire subito un gol ma credo che possa fare molto meglio mercoledì in finale”.