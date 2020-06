Piccolo esempio di positivo “all’improvviso”: salta l’amichevole del Manchester United

L’allenatore dello Stoke è risultato positivo al test, la notizia è arrivata quando i giocatori erano già in campo. Annullato tutto in fretta e furia

Piccolo esempio di cosa succede se all’improvviso si scopre che c’è un positivo, a campionato ripartito: il Manchester United ha dovuto annullare in fretta e furia un’amichevole in programma ieri perché Michael O’Neill, l’allenatore della squadra avversaria, lo Stoke City, è risultato positivo all’ultimo tampone.

Entrambe le squadre erano già in campo, nel centro di allenamento del Manchester United vicino a Carrington, quando è arrivata la notizia. I giocatori dello Stoke avevano viaggiato individualmente, in macchina, e non avevano ancora avuto alcun contatto diretto con i giocatori dello United.

O’Neill, ex ct dell’Irlanda del Nord fino ad aprile, era risultato negativo a cinque test fatti precedentemente. Ora è in quarantena, ha solo contatti virtuali con la squadra e i suoi assistenti.

Tra sette giorni la Premier League torna ufficialmente in campo. Il Manchester United ripartirà il 19 giugno contro il Tottenham. Nessun campionato tra quelli in ripartenza ha permesso ai club di organizzare delle amichevoli di preparazione.