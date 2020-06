Niente scudetto alla Juventus femminile. Rivolta su Twitter: “Lo abbiamo vinto sul campo” (pure questo)

Prima a sei giornate dalla fine con 6 punti su Milan e Fiorentina. Ma «il calcio è un’industria» e quello femminile non sta in piedi. Quindi stop.

Questa frase non mi è nuova, potremmo dire parafrasando Totò. “Lo abbiamo vinto sul campo”. L’eterna dannazione juventina.

Il campionato femminile di Serie A è stato sospeso come tutti gli altri. A differenza degli altri, però, non riprenderà più. Al di là del battage mediatico, di tutta la melassa che siamo costretti a sorbirci, la realtà è che in Italia il calcio femminile non interessa quasi a nessuno. Non si regge. E poiché Gravina si è battuto al grido de “il calcio è un’industria”, l’industria calcio femminile proprio non si regge. Quindi non riprende e il titolo non sarà assegnato.

Con sedici partite giocate su ventidue, la Juventus è in testa con 44 punti frutto di 14 vittorie 2 pareggi e nessuna sconfitta. 44 punti, 9 in più della Fiorentina e del Milan che hanno una partita in meno. Quindi diciamo che a sei giornate dalla fine, la Juventus avrebbe sei punti di vantaggio sulle viola e sulle rossonere. Con entrambi gli scontri diretti da giocare: uno a Firenze, l’altro in casa. L’algoritmo utilizzato ha assegnato il secondo posto alla Fiorentina che andrà in Champions con la Juventus.

Tutto ciò non interessa al popolo bianconero che su Twitter ha dato vita a una a ribellione virtuale.

Dopo l’infamata ai danni della #JuventusWomen il presidente Agnelli dovrebbe ritirare la squadra dopo un comunicato che recita: restate nelle fogne, non meritate una società come la Juve. E che sia da monito per le porcate che hanno in mente Lotito & C. — Emiliano I Faziosi (@emilianofaziosi) June 8, 2020

Con 14 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte e +9 punti dalla seconda, È UNA VERGOGNA non assegnare lo scudetto alle ragazze #JuventusWomen !!!! Direi che la classifica parla chiarissimo. @FIGCfemminile DOVETE VERGOGNARVI !!!! — Bi. (@michiamoBi) June 8, 2020

Un’ingistizia senza precedenti, di cui #Gravina dovrà dare spiegazioni: con 9 punti di vantaggio sulla seconda e 6 partite alla fine del campionato, la #Figc chiude il campionato femminile ma niente scudetto alla #JuventusWomen https://t.co/wSMHJ26kxX — JMania (@JManiaSite) June 8, 2020

assurda la mancata assegnazione dello scudetto, ma ancor più assurdo il fatto che tutto quel movimento visto per far riprendere la serie A, valesse solo per i campionati maschili e non per quelli femminili #JuventusWomen — 𝓻𝓸𝓼𝓲𝓮 (@fvllingaway) June 8, 2020

I tifosi della squadra che non voleva lo scudetto a tavolino sono incazzati perché non gli han dato a tavolino quello femminile.#JuventusWomen — Ruttosporc (@Ruttosporc) June 8, 2020