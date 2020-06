Momblano: “Attenti ad Allegri al Psg”

L’esperto di calciomercato conferma la pista parigina per l’ex allenatore della Juve e avverte: “La sua prima richiesta sarebbe portare via Khedira alla Juve”

Lo abbiamo seguito nella lunga avventura della scelta del nuovo allenatore della Juve quando ha provato a raccontare che la possibilità di Guardiola in bianconero non era una storia, oggi l’esperto di calciomercato Luca Momblano ha dedicato un lungo speciale alla verità sul triangolo Allegri-Psg-Juve.

SI parla tanto in questi giorni di un ritorno di fiamma del club parigino per l’allenatore della Juve, ex allenatore, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e sarà quindi libero di firmare per una nuova destinazione.

Quello che preoccupa, secondo Momblano, è che Allegri potrebbe portare con sé alcuni giocatori della Juve.

«Mi premeva parlare della liaison soprattutto in chiave giocatori perché che se un anno fa il Psg sia stato il vero club forte su Pjanic se Allegri andasse a Parigi un pensiero ce lo farebbe ancora. E considerando che la candidatura di Allegri è reale e vera bisogna fare attenzione”.

E non solo a Pjanic, secondo Momblano, perché anche De Sciglio potrebbe tornare di moda per il Psg e il calciatore sarebbe contento di seguire Allegri con cui ha un legame umano e tecnico. Ma la vera bomba è un’altra

“Allegri, come prima richiesta sulla panchina del Psg, vorrebbe Khedira, vi piaccia o non vi piaccia è così. Bisognerà stare attenti”