Milik mancherà molto al Napoli

È un centravanti sorprendentemente sottovalutato dalla piazza. Ha subito due gravi infortuni, ha appena 26 anni, sa segnare in più modi

I titoli, anche il nostro, sono dedicati a Lozano (e a Gattuso). E non può essere altrimenti. È giusto farlo. Ma va anche ricordato che il Napoli a Verona ha vinto grazie ad Arkadiusz Milik. Al suo gol nel primo tempo. Stacco di testa e perfetta torsione. Decimo gol in campionato su diciassette partite. Perché otto le ha saltate per infortunio. Milik, non sappiamo per quale motivo, non piace a tutti i tifosi del Napoli. Gli addebitano i due gol falliti a Milano nell’anno dei 91 punti e a Liverpool quando all’ultimo minuto ha avuto l’opportunità di far qualificare il Napoli nella scorsa Champions.

Ma Milik è un signor centravanti. Ha 26 anni. Ha subito due infortuni gravi. E si è sempre ripreso. Ha scontato l’eredità di Higuain. E altri strani paragoni. Non sarà facile sostituire Milik, nel caso in cui il Napoli non dovesse riuscire a raggiungere un accordo con lui. Milik potrebbe andare alla Juventus. Ma può giocare anche in squadre europee di prima fascia. Sa segnare di tesa. Sa calciare le punizioni. Sa giocare col pallone. È un signor centravanti.

Il Napoli dovrebbe fare qualcosa in più per trattenerlo. Ovviamente comprendiamo le ragioni del club che ha investito tanto su Mertens. Forse troppo avendo Dries 33 anni. Ma il Napoli ha fatto una scelta nostalgica. E Dries si è conquistato il rinnovo sul campo.

Milik resta un centravanti sottovalutato dalla piazza di Napoli. Questa sera, prima del raddoppio al novantesimo, il Napoli stava vincendo vinto 1-0 grazie al polacco. Sono queste le reti che fanno la differenza. Anche a Genova contro la Sampdoria ha portato gli azzurri in vantaggio con un gol fotocopia. Come in casa contro l’Atalanta, dopo aver sbagliato una rete clamorosa (va detto). Ma in giro centravanti come Mili, non ce ne sono tanti. Ci pensi bene il Napoli.