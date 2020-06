Milik ha un accordo con la Juve, non vuol sentir parlare di rinnovo

L’unico problema, secondo il Mattino, sono le contropartite tecniche che la Juve sta offrendo, il Napoli tratterebbe solo per Bernardeschi

Milik avrebbe deciso, non vorrebbe altro all’infuori della Juve e anche Sarri non avrebbe dubbi a riguardo, l’unico problema, secondo quanto riporta il Mattino è trovare un accordo economico con il Napoli per la cessione

Sarri cerca Milik ma offre contropartite tecniche poco gradite, come Rugani e Romero. Il polacco ha un accordo verbale con i bianconeri (5 milioni netti a stagione per 4 anni) e non vuole sentir parlare di rinnovo del contratto offerto dal Napoli. Il club azzurro continua a valutarlo 50 milioni e sarebbe disposto a iniziare la trattativa se la Juve mettesse sul piatto Bernadeschi.