«Mettetevi dalla mia parte e io mi metterò dalla vostra». La prima frase di Gattuso alla squadra

La Stampa racconta come Gattuso ha conquistato i giocatori del Napoli che «si lamentavano degli allenamenti di Ancelotti. Giuntoli cercò Gasperini»

Scrive così La Stampa che conferma la versione – accreditata dallo stesso De Laurentiis – di voler allontanare Ancelotti già al termine del primo anno.

Un anno fa, ascoltando qualche mugugno (soprattutto sulle modalità di allenamento) da parte dei giocatori, il Napoli si era pure mosso con discrezione per allestire il ribaltone: il ds Giuntoli aveva anche allacciato i contatti con Gasperini, apparentemente già in parola con la Roma. «Da Bergamo, con la Champions, non mi muovo», la risposta forte e chiara dell’architetto dell’Atalanta delle meraviglie che convinse De Laurentiis a proseguire con Ancelotti e ad allestire un mercato estivo da 130 milioni di spesa.