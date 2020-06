Mertens accolse così Gattuso: “Mister va bene tutto, ma le multe e le cause civili?»

SportWeek, l’inserto della Gazzetta, dedica la copertina a Rino Gattuso. Un ampio ritratto a firma Maurizio Nicita, che include parecchie chicche. Una riguarda il primo discorso di Gattuso alla squadra, o meglio la prima reazione al discorso. Fu di Dries Mertens. La racconta SportWeek.

C’è anche il carisma della persona, che sa motivarti meglio di altri tecnici. Perché non era semplice l’approccio in dicembre. Troppe le spaccature nello spogliatoio, le incomprensioni fra squadra e società. Al primo discorso, Gattuso si sentì rispondere da Mertens: «Mister va bene tutto, ma come la mettiamo con multe e cause civili?».