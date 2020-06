Meret promosso a pieni voti. Finalista per caso, la prodezza su Dybala regala mezza Coppa al Napoli

Le pagelle dei quotidiani. Coraggioso su CR7. La parata sul primo rigore manda la Juve in cortocircuito. “Ipnotizza Danilo che ci mette una vita a decidersi di calciare prima di tirare alto”

Alex Meret si è ritrovato tra i pali un po’ per caso, ieri sera, contro la Juventus. Ha vinto la finale di Coppa Italia grazie alla squalifica di Ospina, che Gattuso finora gli ha sempre preferito per il gioco con i piedi. I quotidiani, oggi, promuovono il portiere friulano a pieni voti. Tutti 7,5 in pagella, tranne un 7 che gli attribuisce il Corriere della Sera. Il quotidiano, di lui, scrive:

“Finalista per caso per la squalifica di Ospina, viene «telecomandato» da Gattuso a bordocampo. Di coraggio ne ha, e a tu per tu con CR7 ci mette sempre i guantoni. Si vede che sta lavorando in allenamento per raffinare le uscite con i piedi. Ma per ora, l’allenatore gli chiede cautela”.

La Gazzetta riconosce che Alex “non ha i piedi di Ospina”, ma elogia la sua uscita a terra su Ronaldo, definendola “magistrale”.

“E sui tiri è attento, mai fuori posto. Sventa il primo rigore, parata cruciale perché manda la Juve in cortocircuito”.

Repubblica ne tesse le lodi per il rigore parato a Dybala e per aver neutralizzato anche Danilo.

“Torna titolare e si scrolla di dosso la ruggine con un gran riflesso su Ronaldo. Para subito il rigore di Dybala e poi ipnotizza Danilo che ci mette una vita a decidersi di calciare prima di tirare alto“.

Per il Mattino è decisivo.

“La sua manona è benedetta al 5’ quando nega un gol a Cristiano Ronaldo nell’unico tiro del portoghese di tutta la gara e poi ai rigori quando neutralizza il tiro di Dybala. Decisivo”.

Il Corriere dello Sport attribuisce a lui metà della vittoria di Coppa Italia contro la Juventus.

“E’ pronto sul destro in avvio di Ronaldo e ancora di più per due volte in uscita bassa, anticipando Alex Sandro e poi di nuovo il portoghese, lanciato in campo aperto. Bravissimo a intuire l’angolo di tiro dagli undici metri di Dybala. Quella prodezza consegna mezza Coppa Italia al Napoli“.