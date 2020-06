Marchetti (Sky): “Osimhen pronto a fare il titolare nel Napoli”

L’esperto di calciomercato di Sky a radio Marte “Lozano decisamente non è stato il miglior investimento della storia del Napoli”

L’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sulle mosse di mercato della società azzurra

“Se va via Arkadiusz Milik, serve un attaccante già pronto e non da far esplodere”.

Come va giudicato Hirving Lozano?

“Non il miglior investimento della storia del Napoli, per quanto tra i più cari, ma non ha comunque frenato la volontà della società di investire per il futuro.

Victor Osimhen è ritenuto già pronto?

“Sì, sicuramente: fa parte di una categoria di giovani già pronti ad essere titolari nel Napoli. Calciatore forte, lo vogliono in tanti. E’ un ragazzo sul quale fare un investimento quasi sicuro, come se mettessi questi soldi in banca”.

Quante squadre ci sono oltre al Napoli su Dominik Szoboszlai?

“Giocatore molto valido, a gennaio c’era la Lazio e in fila c’è anche il Milan. La verità è che al Napoli piace, ma non è una situazione che andrà a dama da qui alle prossime settimane. Il Napoli deve capire come verrà strutturata la rosa. C’è una sorta di mantra dietro il quale si rifugia Cristiano Giuntoli come tutti i direttori di Serie A: mancano ancora tredici partite di campionato e bisogna aspettare. La realtà, però, è che molte idee sono già delineate”