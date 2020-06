Mara Venier difende i napoletani: “Anche io sarei scesa in piazza”

A Domenica In dopo che avevano mostrato le immagini della festa per la vittoria della Coppa Italia “L’avrebbero fatto in qualsiasi parte d’Italia”

Anche a Domenica In su Rai Uno tiene banco il dibattito sugli assembramenti in giro per l’Italia delle ultime settimane. In diretta tv son state mostrate le immagini della festa a Napoli dei tifosi azzurri in seguito al trionfo in Coppa Italia contro la Juventus.

Mara Venier ha voluto difendere i tifosi del Napoli

“Sarò anche di parte, perché tifo Napoli, ma anche io sarei scesa in piazza per festeggiare dopo una vittoria del genere. E l’avrebbero fatto in qualsiasi città d’Italia. Se fossi stata in città, quindi ve lo dico, mi sarei tolta la mascherina e mi sarei gettata anche io nella mischia per festeggiare!”.