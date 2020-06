Lisbona torna in lockdown. A rischio le Final Eight di Champions League?

I contagi, in Portogallo, sono risaliti all’improvviso per due nuovi focolai di Covid. A Lagos 90 nuovi casi, nel Santuario di Fatima 16 positivi

La regione di Lisbona torna in lockdown. I contagi, in Portogallo, sono risaliti all’improvviso per alcuni nuovi focolai di Covid. E il governo, preoccupato, ha deciso la drastica misura. Dopo una festa clandestina al Club Deportivo de Odiàxere, a Lagos, in Algarve, si sono registrati 90 nuovi casi. Un altro focolaio riguarda il Santuario di Fatima, nel comune di Ourém, con 16 dipendenti risultati positivi nelle ultime ore.

La Uefa, adesso, è preoccupata. Lisbona è stata scelta come sede delle Final Eight di Champions League. La nuova misura governativa potrebbe mettere a rischio tutto il programma.