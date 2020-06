Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha confermato le indiscrezioni. Ad agosto la Champions a Lisbona, l’Europa League in quattro città della Germania

Ha preso forma il nuovo calendario delle competizioni europee, ufficializzato dal Comitato Esecutivo dell’UEFA che si è riunito oggi. La Champions League si disputerà in gare secche dai quarti di finale, con sede a Lisbona dal 12 al 23 agosto; le partite degli ottavi ancora da giocare (tra cui Barcellona-Napoli) si disputeranno nelle sedi previste, anche se sul tema la decisione definitiva sarà presa entro i primi 15 giorni di luglio. Qualora infatti si ritenesse una città a rischio, saranno considerate Oporto e Guimaraes come sedi.

L’Europa League con lo stesso formato si giocherà dal 10 al 21 agosto in Germania, in quattro città: Gelsenkirchen, Colonia, Dusseldorf e Duisburg. Le partite di Inter e Roma, contro Getafe e Siviglia, saranno disputate in gara secca sempre in Germania.

La Supercoppa Europea è fissata per il 24 settembre a Budapest, mentre le designazioni delle città per le finali di Champions ed Europa League slitteranno di un anno. Confermato anche il formato itinerante per gli Europei del 2021, che si giocheranno in 12 città diverse.