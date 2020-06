Lippi: «Si vede che il Napoli è una squadra di Gattuso, ha una grande dedizione al lavoro»

Alla Gazzetta: «Rino è arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti»

Sul Corriere dello Sport, Marcello Lippi parla di Conte e di Gattuso, in vista della semifinale di Coppa Italia di sabato sera al San Paolo. Li descrive ai tempi in cui erano calciatori.

«Due trascinatori, in campo e negli allenamenti. Due esempi continui per i compagni. E non soltanto generosi, grintosi, aggressivi. Avevano acume tattico e aiutavano a organizzare il gioco».

Gattuso diventerà un grande allenatore, per Lippi.

«Sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli. È arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti. Si vede che è una squadra di Gattuso».

Gattuso ha uno stile inconfondibile, spiega.

«Grande dedizione nel lavoro, non ci si perde in giocate di poca utilità, il 4-3-3, molta concretezza e coerenza. Antonio ha scelto da anni il 3-5-2 ma so che allena anche altre soluzioni tattiche».

E sul pronostico della partita:

«Rino parte in vantaggio, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare… E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso».