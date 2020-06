L’inventore del CrossFit è un razzista, e il marchio da 4 miliardi perde sponsor e atleti

Glassman ha ironizzato sui social sull’omicidio di Floyd, tra l’altro. Reebok ha già annunciato che non rinnoverà la sponsorizzazione

Il CrossFit non è solo un sistema di fitness, più o meno di moda in tutte le palestre del mondo. E’ anche un brand che – proprio grazie al successo delle sue routine di allenamento – dal 2004 si è diffuso arrivando a una valutazione stimata di circa 4 miliardi di dollari. Peccato che il suo ideatore nonché proprietario della società che ne detiene i diritti, la CrossFit Inc., sia anche un po’ razzista, e non faccia granché per nasconderlo. E ora debba fare i conti con la fuga in massa di sponsor e atleti testimonial.

Greg Glassman, si chiama così colui che s’è inventato la serie diabolica di esercizi che tiene incollati alla fatica milioni di persone ogni giorno, ha detto in una videoconferenza tra esperti del suo settore, di “non piangere per la morte di George Floyd”. Non contento ci ha ha anche scherzato su sui social. In particolare ha risposto ad un tweet dell’Institute for Health Metrics and Evaluation di Seattle sulle condizioni sociali degli afroamericani negli USA che hanno conseguenze negative anche sulla salute pubblica, con un drammatico gioco di parole: “FLOYD-19”.

It’s FLOYD-19. — Greg Glassman (@CrossFitCEO) June 6, 2020

L’account della sua società CrossFit Inc. ha pubblicato più tardi delle scuse ufficiali firmate dallo stesso Glassman. Ma ormai il danno era fatto. Reebok ha comunicato di non voler rinnovare la sponsorizzazione, e diverse palestre tra le più importanti degli Stati Uniti si sono dissociate dal gruppo.

Non è nemmeno il primo inciampo per Glassman: tre anni fa escluse gli atleti transgender dai campionati di CrossFit e un suo portavoce fu licenziato dopo aver definito “peccatore” il movimento LGBT statunitense, che nel frattempo aveva fatto causa alla società.

Noah Olsen, arrivato secondo all’ultima edizione dei campionati di specialità, una celebrità nel mondo del fitness ha annunciato che con queste premesse non parteciperà alla prossima edizione.