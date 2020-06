Leboeuf su Koulibaly: “Non gli consiglierei mai di andare al Manchester United”

Per l’ex difensore del Chelsea a ESPN la squadra giusta per Kalidou è il Liverpool: “Insieme a Virgil van Dijk, sarebbe fantastico”

Frank Leboeuf, ex difensore di Chelsea e Francia, ha rilasciato ai microfoni di ESPN alcuni suggerimenti per il difensore azzurro Koulibaly

“Non gli direi mai di andare al Manchester United per molte ragioni. Voglio che vinca qualcosa e penso che i Red Devils non siano il club di una volta, non sono pronti per vincere. Penso che il Liverpool sarebbe perfetto. Insieme a Virgil van Dijk, sarebbe fantastico”.